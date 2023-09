Doda w swoim show poznała już kilku kandydatów, jednak do tej pory tylko jeden zrobił na niej szczególne wrażenie - mowa o 32-letnim ginekologu Łukaszu! Jak się okazało, Łukasz oczarował nie tylko wokalistkę, ale i mnóstwo kobiet, które śledzą program "Doda. 12 kroków do miłości". Młody, przystojny lekarz właśnie udzielił wywiadu, w którym opowiedział o tym, jak to się stało, że znalazł się w programie, a także o propozycjach randek, które teraz dostaje od kobiet! "Doda. 12 kroków do miłości": Ginekolog Łukasz w szczerym wywiadzie. Nie może opędzić się od fanek? Po emisji 3. odcinka programu "Doda. 12 kroków do miłości" w sieci zawrzało! Wszystko za sprawą przystojnego ginekologa Łukasza, który oczarował Dodę swoją urodą, osobowością i planem na randkę. Pomimo iż piosenkarka przyznała, że "czuć było chemię", to jednak niestety Doda nie była do końca przekonana, czy ta energia wystarczy, by zbudować z Łukaszem silną relację. Wygląda jednak na to, że występ w show Dody otworzył młodemu lekarzowi drogę do nowych randek, bo po emisji odcinka z jego udziałem, mężczyzna otrzymał mnóstwo wiadomości od kobiet z propozycjami spotkania. Jak przyznał w rozmowie z Plejadą.pl, to zainteresowanie przeszło jego najśmielsze oczekiwania. - To zainteresowanie rzeczywiście jest. Nie spodziewałem się trochę tego i nie wiedziałem, jak to wyjdzie, jak ten odcinek ostatecznie wypadnie. [...] Tych zaproszeń na randkę było sporo, ale nie wiem, czy będę mieć teraz na to czas, bo niedługo kończę specjalizację. [...] Nie wiem też, czy dobrym pomysłem byłoby umawianie się na randki w momencie tego wielkiego szumu. Nie jestem w stanie zweryfikować, na ile ktoś rzeczywiście będzie chciał mnie poznać, a na ile po prostu spotkać się z osobą, która wystąpiła w telewizji - przyznał szczerze...