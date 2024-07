Żółty kolor na polskich salonach to już klasyk. Najpierw Ada Fijał przyszła w żółtej sukience Natalii Jaroszewskiej, a później jej śladem poszedł tłum innych gwiazd, ale żadna nie skopiowała jej stylizacji tak dosadnie jak zrobiła to Agnieszka Szulim. Podczas sobotniego finału "Bitwy na głosy" Szulim uśmiechała się do widzów ubrana w długą kreację z asymetrycznym zakończeniem na lewe ramię.

Fijał zdecydowanie lepiej wyglądała w wiosennej sukience. Nie dość, że kolor jej włosów świetnie współgrał z żywą barwą kreacji to również materiał, z którego została uszyta zdecydowanie lepiej prezentował się w błyskach fleszy niż w przypadku prezenterki TVP.

A według was która z celebrytek lepiej prezentuje się w identycznej kreacji? Zagłosujcie w sondażu:

