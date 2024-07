Brawurowy występ Michała Szpaka w programie "X-Factor", zjednał młodemu chłopakowi mnóstwo fanów w całej Polsce. Przezywany przez jury "kosmitą" oryginalny wokalista w rozmowie z "Vivą" zdradził, jak wygląda jego życie osobiste.

- Nie mam partnerki. Ale jestem otoczony znajomymi. Wcale nie narzekam na samotność - wyznał Szpak.

W tej samej rozmowie Michał odciął się również od spekulacji na temat jego preferencji seksualnych. Ogląda się za dziewczynami i to one go interesują. Z pewnością już niebawem znajdzie tę jedyną.

(ac)