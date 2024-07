To chyba ostatni dowód na to, że Małgorzata Kożuchowska chce za wszelką cenę odciąć się od wizerunku do jakiego przez jedenaście lat przyzwyczaiła nas Ilona Łepkowska. Aktorka wzięła ostatnio udział w sesji dla magazynu "K MAG", w którym pozuje w bardzo nietypowy dla siebie sposób. Zamiast grzecznej, stonowanej kobiety widzimy szaloną, pełną dystansu do siebie postać.

Na okładce zdjęcie krzyczącej Kożuchowskiej jest przekręcone do góry nogami, co jest tylko małą zapowiedzią całej sesji. W środku możemy zobaczyć aktorkę m.in. w czerwonych włosach, które są dziełem jednej z najsłynniejszych fryzjerek w Polsce, Jagi Hupało. Jest niegrzecznie?

