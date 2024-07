Wojciech Szczęsny i MaRina wyprowadzają się z Włoch! Dlaczego? "The Guardian" poinformował, że piłkarz wraca do Arsenalu Londyn. Świeżo upieczone małżeństwie w niedalekiej przyszłości wróci więc do Londynu, gdzie będą wiedli wspólne życie.

Reklama

Polecamy też: Ronaldo, Piqué, Lewandowski rządzą nie tylko na boisku! 10 najprzystojniejszych piłkarzy EURO 2016

W minionym sezonie Polak został wypożyczony z brytyjskiego klubu do Włoch. Zgodnie z umową miał wrócić do Arsenalu Londyn, ponieważ do umowy transferowej nie wpisano klauzuli pozwalającej rzymianom na wykupienie Polaka. Trener Luciano Spalletti chciał, by Wojciech Szczęsny został w jego drużynie i był numerem jeden w bramce. Włoski klub starał się o przedłużenie wypożyczenia Polaka z Arsenalu, który w czasie Euro2016 został poważnie kontuzjowany. Oferta jednak nie zachęca angielskiego klubu.

Zobacz także

"The Guardian" podaje, że rozbieżności są tak duże, że Szczęsny nie zostanie w Rzymie na kolejny sezon. Wiąże się to z tym, że niebawem MaRinę i Wojciecha Szęsnego czeka przeprowadzka z Półwyspu Apenińskiego na Wyspy.

Zobacz: Marina udzieliła pierwszego wywiadu po ślubie ze Szczęsnym! "Małżeństwo to ciężka praca"​

Wojciech Szczęsny wraca do Arsenalu Londyn

MaRina w Londynie pracuje nad swoimi kompozycjami