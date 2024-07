Wojciech Szczęsny pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciem biletów na mecz Polska vs. Niemcy, które dostał przed Euro 2016. W komentarzu nawiązał do "afery biletowej", kiedy to nasi piłkarze przed Euro 2012 mieli problem, ponieważ musieli prosić działaczy o bilety dla swoich krewnych...

Wyglada na to, ze tym razem Euro bez "afery biletowej" ???? ???????? - napisał żartobliwie Wojtek przy zdjęciu biletów.

Fani od razu zaczęli pisać komentarze, w których wyrażali przede wszystkim swoją zazdrość.

afera bedzie jakie nie dostanę jednego ???? powodzenia w bramce ! chyba jeszcze nie wiesz że jesteśmy rodziną z 6 pokolenia Kuzynów siostry Twojej Pra pra pra babci :D Dałbyś 2 :D Nie będę zebrał... ale zazdroszczę ;) - takie komentarze pojawiły się pod zdjęciem.

Jednak jeden z fanów zauważyłcoś innego... Zwrócił uwagę na to, że Wojtek chyba trochę się rozpędził i zbyt mało odpowiedzialnie wrzucił zdjęcie biletów, które dostał i które najpewniej rozda swoim bliskim...

Wojtku ze względów bezpieczeństwa powinieneś zakryć miejsca siedzące ;) - napisał fan.

Zgadzacie się z uwagą fana? A może Wojtek pokazał te bilety specjalnie, żeby wszyscy wiedzieli, w którym miejscu siedzą ważne dla niego osoby, w tym oczywiście Marina?! Ochrona i tak na pewno zadba o ich stuprocentowe bezpieczeństwo. ;)

Wojtek Szczęsny pokazał na Instagramie zdjęcia biletów.

Pokazał te bilety specjalnie? A może to wpadka?