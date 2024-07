Grażyna Szapołowska jest chora. Aktorka ma półpaśca! Na swoim oficjalnym fanpejdżu Szapołowska pożaliła się, że chodzi do lekarzy i nic nie pomaga...

Reklama

Ciągle się mieszczę, nie ma lekarzy,nie ma lekarstwa na półpasiec a latamy na księżyc...

Posted by Grażyna Szapołowska on 9 grudnia 2015

Aktorka dyskutuje ze swoimi fanami i radzi się ich co może jej pomóc na tę chorobę - maści, leki, do jakich specjalistów się udać...

A czym jest półpasiec? To ostra choroba zakaźna, którą wywołuje ten sam wirus co ospę wietrzną. Objawy półpaśca to przede wszystkim charakterystyczna brzydka wysypka i dotkliwy ból. Jeśli nie leczy się półpaśca, dochodzi do powikłań takich jak problemy z mięśniami, a nawet zapalenie mózgu.

Grażyna Szapołowska robi wszystko, by pokonać chorobę. Choć do tej pory nie miała szczęścia w zdiagnozowaniu co jej dolega.

Zobacz także

ULTRACOD dopiero pomógł, który poleciła mi pielęgniarka…Lekarze przypisywali bez sensu leki przeciwpadaczkowe….Oj Ci doktorzy...

Życzymy gwieździe szybkiego powrotu do zdrowia.

Zobacz: "Życie zaczyna się po sześćdziesiątce". Grażyna Szapołowska kończy dziś 62 lata

Grażyna Szapołowska to jedna z najseksowniejszych aktorek polskiego kina. Niedawno skończyła 62 lata:

Grażyna Szapołowska od lat jest związana z Erykiem Stępniewskim: