Grażyna Szapołowska pokazała się w stroju kąpielowym i zachwyciła internautów

Grażyna Szapołowska w czasach PRL-u uchodziła za wielką seksbombę. Mimo upływu lat, aktorka nadal zachwyca wyglądem. Nie ma oporów, by w mediach społecznościowych pokazywać się bez makijażu i prezentować się w strojach kąpielowych. Najnowsze zdjęcia w kostiumach wywołały wielkie poruszenie wśród internautów. Fani nie szczędzili artystce komplementów.

Grażyna Szapołowska w kostiumie kąpielowym

Chociaż Grażyna Szapołowska ma 69 lat, jest niezwykle aktywna w social mediach. Chętnie dokumentuje w nich swoją codzienność i różne aktywności, a fani w komentarzach komplementują jej formę. Wiadomo, że aktorka nie przejmuje się wiekiem i traktuje go z dystansem, a poza tym uważa, że: "Kobiety starsze są bardziej interesujące". Mimo tego ma swoje sposoby na utrzymanie świetnego wyglądu.

- Poza tym, że dużo piję i palę, uprawiam również sport. Na przykład rano biegam, a po południu ćwiczę boks. (...) Mam swoją dietę, swój sposób na wzmacnianie się i oczyszczanie organizmu z toksyn. Już dawno zrozumiałam, że człowiek starzeje się od kręgosłupa. Dlatego trzeba ćwiczyć kręgosłup, przede wszystkim mięśnie brzucha. (...) Generalnie uważam, że niewiele trzeba kobiecie do tego, by o siebie zadbać. Świeże powietrze, trochę gimnastyki, trochę seksu, trochę książki, trochę przespanych nocy - mówiła Grażyna Szapołowska w rozmowie z GS.24.

W innym wywiadzie Grażyna Szapołowska wyznała również, że sekretem jej wyglądu jest to, że często stara się spędzać czas w naturze. Rozmawiając z "Faktem", wyznała: "Kocham kąpać się w lodowatych jeziorach czy morzu. W październiku i listopadzie wybieram lodowaty Bałtyk. Omijam baseny i jeśli tylko jest to możliwe, korzystam z uroków natury. Takie lodowate kąpiele to jest mój sposób na zatrzymanie czasu". Nic dziwnego, że choć nad morzem pogoda zrobiła się nieco gorsza, aktorce wcale to nie przeszkadza. W mediach społecznościowych pokazała, jak spędza urlop na plaży w Juracie. Opublikowała kilka zdjęć w srebrnym kostiumie kąpielowym i wywołała prawdziwą burzę w komentarzach.

Aktorka do jednoczęściowego stroju kąpielowego dobrała duże okulary przeciwsłoneczne i kapelusz z daszkiem, który chronił ją przed słońcem. Internauci nie skupili się jednak na jej stylizacji, a niesamowitej figurze. Wielu z nich nie mogło uwierzyć, że Grażyna Szapołowska zaledwie za kilka dni będzie obchodzić swoje 70. urodziny!