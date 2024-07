Już w najbliższą niedzielę zobaczymy pierwszy odcinek dziewiątej edycji "Must Be The Music". Kolejna odsłona największego muzycznego show Polsatu zapowiada się niezwykle ciekawie. Zwłaszcza ze względu na charyzmatyczną Korę. Przypomnijmy: Rusza 9. edycja Must Be The Music. Kora opowiedziała o swoim stanie zdrowia

Reklama

W nowej, dziewiątej już edycji "Must Be The Music. Tylko Muzyka" o sławę i popularność zawalczy Jakub Sojka, syn Stanisława Sojki. Muzyk jest podobny do ojca jak dwie krople wody. Tak jak sławny tata Jakub postanowił także zawalczyć o swoje miejsce na polskiej scenie muzycznej. Ale zamiast wykorzystywać popularność ojca, podobnie jak wielu innych początkujących muzyków, zdecydował się na wzięcie udziału w talent-show. Na scenie "Must Be The Music" 34-letni Sojka wystąpi z zespołem Miąższ, w którym jest perkusistą od kilku miesięcy.

Będziecie oglądać?

Zobacz: Kora opowiada o największej traumie swojego życia

Zobacz także

Reklama

Kora na planie MBTM: