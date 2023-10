Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski najpierw pochwalili się radosną nowiną, że w końcu mogą ruszyć pełną parą z budową swojego domu, a zaledwie 3 godziny później przekazali smutne informacje, że... zostali okradzeni! Sylwia i Jaś nie ukrywają, że złodziej narobił im sporo kłopotu. Co zniknęło z ich posesji? Zobacz także: Sylwia Przybysz ma już gotową suknię ślubną! "Nie mogłam oprzeć się również innym" Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski padli ofiarą złodzieja Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski to jedna z najbardziej lubianych par młodego pokolenia. Ich losy śledzi tysiące internautów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para doczekała się już dwójki dzieci - w styczniu 2020 roku na świecie pojawiła się ich pierwsza córka, Pola , a nieco ponad rok później, Nela. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nie ukrywają, że marzą o dużej rodzinie , bo sami w takich się wychowywali. Nic więc dziwnego, że para zdecydowała się rozpocząć budowę nowego domu, który ma mieć ponad 400 metrów! - Liczymy na to, że sami będziemy mieć dużą rodzinę, ale też marzy nam się takie sielankowe miejsce, do którego będziemy mogli zapraszać rodzeństwo z rodzinami i dziadków, by razem spędzać wakacje i święta. Zamierzamy urządzić dużą część ogrodową, może nawet z basenem - mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla "Party" Jan Dąbrowski. Zobacz także: Sylwia Przybysz pokazała, gdzie zamieszka. Ale piękne miejsce! I właśnie w miniony piątek Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz pochwalili się, że w końcu mogą ruszyć z budową! Otrzymali wszystkie pozwolenia, podpisali umowę z wykonawcą i zaczynają działać. - To mały krok dla człowieka, ale wielki dla budowy domu 🙌🏻 Pozwolenia otrzymane,...