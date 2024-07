Kilka tygodni temu Sylwia Grzeszczak potwierdziła, że jest w ciąży. Wokalistka napisała na Faceboku, że odwołała wszystkie koncerty do końca 2015 roku, ponieważ chce w zdrowiu i spokoju cieszyć się tym szczególnym dla nie czasem. To jednak nie znaczy, że zupełnie zrezygnowała z pracy. Na swoim Facebooku pochwaliła się zdjęciem z dwoma znanymi muzykami. Nad czym teraz pracuje?

"Oficjalny singiel promujący film "7 rzeczy których nie wiecie o facetach" Liber & Mateusz Ziółko" kompozytor : Ja;) Miłego słuchania . Ściskam Was Wszystkich mocno;)!", napisała Sylwia na Facebooku.

Sylwia Grzeszczak dodała też zdjęcie z Liberem i Mateuszem. Widać, że robił je mąż Sylwii.

Posted by Sylwia Grzeszczak Official on 20 październik 2015