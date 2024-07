Sylwia Grzeszczak przyćmiła wszystkie gwiazdy podczas tegorocznej edycji rozdania nagród Eska Music Awards 2016. Artystka otrzymała aż dwie statuetki - w kategorii Najlepsza Artystka i ESKA TV Award za Najlepsze Video. Tuż po świetnym występie, artystka udzielała wywiadów. Nam opowiedziała o tym, jak udaje jej się zachować normalność, kiedy jest się jedną z największych gwiazd w Polsce:

Normalne życie, chcę prowadzić, nie wjeżdżam do domu i mówię: "O, wjechała gwiazda mężu". Nie ma takich sytuacji, wchodzimy do domu, opiekujemy się naszą córką i to dla nas normalne życie. Mam ogromną miłość do swojej córki, ogromną miłość do pracy i cieszę się, że mogę to wypośrodkować - mówi nam Sylwia Grzeszczak.