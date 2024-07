Słynny fotograf Mario Testino w kampanii Holiday 2011 dla Michaela Korsa wykreował niesamowicie wyrafinowaną rzeczywistość nocy sylwestrowej.

Piękni ludzie, piękna sceneria i jeszcze piękniejsze ubrania. W takim stylu z chęcią weszlibyśmy w Nowy Rok!



Kreacje sylwestrowe według Michaela Korsa to ponadczasowa czerń i złote akcesoria. Masywne bransolety, zegarki i pierścionki to niezbędne dodatki, które nadadzą imprezowej stylizacji „pazur".



Chociaż do Sylwestra jeszcze chwila, my już teraz życzymy wszystkiej udanej imprezy w stylu Michaela Korsa!

