ZAKOCHAJ SIĘ W SYLWESTRA

Gary Marshall, specjalista od komedii romantycznych i autor ponadczasowego hitu „Pretty Woman” przedstawia swój nowy film. Zrealizowany z udziałem największych gwiazd Hollywood „Sylwester w Nowym Jorku” to ciepła i dowcipna opowieść o tym, że miłość można znaleźć zawsze i wszędzie. Komedia, która ma szansę stać się jednym z ulubionych filmów świątecznych na Blu-ray i DVD, debiutuje w ofercie Galapagos Films już 12 grudnia!

DVD „Sylwester w Nowym Jorku” dostępne będzie wyłącznie w salonach empik oraz za pośrednictwem empik.com.

Nowy Jork to jedna z największych i najwspanialszych metropolii świata, która raz do roku – w Noc Sylwestrową – skupia na sobie uwagę całego świata. To właśnie tam na Times Square odbywa się największa plenerowa impreza sylwestrowa, na której bawi się około miliona gości, a pond miliard widzów śledzi transmisję zabawy w telewizji. Jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowanie tej imprezy jest Claire Morgan (Hilary Swank) – wiceprezes firmy Times Square Alliance. Jeszcze w sylwestrowy wieczór Claire w towarzystwie swojego przyjaciela Brandona (Ludacris) sprawdza czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik.

Tymczasem Ingrid (Michelle Pfeiffer), której po raz kolejny odmówiono zasłużonego urlopu, rzuca pracę i prosi przystojnego kuriera Paula (Zac Efron), aby pomógł jej wypełnić noworoczne zobowiązania. W zamian za to Ingrid obiecuje ofiarować mu bilety na organizowany przez jej byłą firmę bal maskowy.

Z kolei siostra Paula (Sarah Jessica Parker) ma kłopoty ze swoją nastoletnią córką (Abigail Breslin), która Sylwestra chce spędzić nie z matką, ale ze swoim chłopakiem Sethem (Jake T. Austin) i przyjaciółmi.

W innej części miasta przyjaciel Paula – rysownik komiksów Randy (Ashton Kutcher), który szczerze nienawidzi Sylwestra, zostaje uwięziony w zepsutej windzie w towarzystwie Elise (Lea Michele), początkującej piosenkarki mającej wystąpić wspólnie z popularnym artystą Jensenem (Jon Bon Jovi) na imprezie na Times Square. Ten z kolei ma zakontraktowany również koncert na balu firmy Ahern Records, gdzie spotyka swoją dawną miłość Laurę (Katherine Heigl).

W nowojorskim szpitalu umierający na raka Stan Harris (Robert De Niro) oczekuje na przyjście Nowego Roku w towarzystwie dwóch pielęgniarek: Aimee (Halle Berry) i Mindy (Alyssa Milano).

W tym samym szpitalu na poród swojego dziecka oczekują Griffin (Seth Meyers) i Tess (Jessica Biel) oraz James (Til Schweiger) i Grace (Sarah Paulson). Pary kłócą się o to, czyje dziecko przyjdzie na świat jako pierwsze w Nowym Roku, aby rodzice mogli dostać nagrodę.

Zaś Sam (Josh Duhamel) pracownik Ahern Records, któremu zepsuł się samochód, robi wszystko by zdążyć na organizowany przez swoją firmę bal sylwestrowy, gdzie ma wygłosić ważne przemówienie. Sam ma też nadzieję, że na przyjęciu spotka piękną i tajemniczą kobietę, z którą bawił się podczas zeszłorocznego balu....



Galapagos Films przedstawia wydanie Blu-ray i DVD filmu „Sylwester w Nowym Jorku”, produkcji będącej pochwałą miłości, nadziei, przebaczenia, drugich szans i nowych początków. Obraz wyreżyserował specjalista od romantycznych historii Garry Marshall („Pretty Woman”, „Uciekająca panna młoda”), któremu udało się do pracy na planie zaprosić największe gwiazdy Hollywood.