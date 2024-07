Paulina Sykut-Jeżyna już w marcu powróci częściowo do pracy. Będzie prowadzić kolejną 7. edycję "Tańca z Gwiazdami", ale gwiazda razem z mężem nie planują w tym czasie zatrudniać żadnej niani. Mąż Pauliny zadeklarował się, że będzie opiekować się ich córką Różą, gdy ona będzie zajęta.

Sykut nie zatrudni niani do córki

Świetnie czuła się w ciąży, a teraz jest w doskonałej kondycji psychicznej i fizycznej, więc nie ma powodów, by nie pracowała - powiedział Twojemu Imperium Piotr Jeżyna, mąż prezenterki.

W czasie kiedy Paulina Sykut będzie prowadzić odcinki na żywo, on zajmie się ich córeczką Różą, wszystko jest już dokładnie zaplanowane.

Paulina przed wejściem do studia odciągnie pokarm, a ja nakarmię córkę w potrzebie. Jestem przecież ojcem. Potrafię się nią zajmować nie gorzej niż matka - dodał Piotr Jeżyna.

Praca na planie "Tańca z Gwiazdami" to nie tylko dwie godziny, które widzimy w czasie odcinka na żywo. To próby, wejścia, faktycznie jest się w studiu prawie cały dzień. Do tego jednak czasu Paulina Sykut razem z mężem cieszą się chwilami z córeczką tylko w trojkę, a do tańca jeszcze daleko...

Paulina Sykut i jej mąż Piotr zostali rodzicami na początku grudnia, mała Róża ma niecałe dwa miesiące.