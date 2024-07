Agnieszka Szulim jest bardzo zakochana i podkreśla to na każdym kroku. Ostatnio na Instagramie pochwaliła się sukcesami swojego ukochanego, Piotra Woźniaka-Staraka. Trzeba przyznać, że co jest na co popatrzeć. Zobacz: Ukochany Szulim ma na swoim koncie kilka sukcesów. Szulim postanowiła o nich przypomnieć

Reklama

Teraz dziennikarka postanowiła odpocząć, a święta spędzi w nieco inny sposób niż dotychczas. Mianowicie Szulim uciekła do Zakopanego, gdzie aktywnie spędza czas. Po natłoku obowiązków postanowiła odciąć się od rzeczywistości i z najbliższymi wyjechała w góry. Dzięki temu ominie ją szał świątecznych przygotowań i cały zgiełk z tym związany.

Zazdrościcie?

Zobacz: Przez Szulim Starak trafił na czołówki gazet. Agnieszka usprawiedliwia taki stan rzeczy



Zobacz także





Reklama

Agnieszka Szulim w Tokio: