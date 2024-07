Choć aktualnie w Polsce próżno szukać śniegu i mrozu, to jakby na to nie patrzeć mamy środek zimy. I dlatego nie powinnyśmy zapominać o typowo zimowych ubraniach!

Kiedy, jak właśnie nie teraz założymy grube swetry, które każda z nas uwielbia. Swetry w nordyckie wzory nigdy nie wychodzą z mody. Z tym wyjątkiem, że w tym sezonie nie zakładamy ich tylko w górskim kurorcie. Tak jak na pokazach Isabel Marant łączymy góralskie swetry z bardziej eleganckimi ubraniami, a nawet butami na obcasie.

Idealnie będą wyglądać z wysokimi kozakami z frędzlami, albo w połączeniu z legginsami i klasycznymi szpilkami.

Taki zestaw miała na sobie jakiś czas temu Joanna Horodyńska.

Co prawda stylizacja Joanny kosztowała ponad 12 tysięcy złotych, ale nie trzeba wydać aż tyle by wyglądać podobnie. Z naszym przeglądem swetrów w nordyckie wzory z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

