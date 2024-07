Ślub Haliny Mlynkovej to bez wątpienia najbardziej wyczekiwane wydarznie roku. Przygotowania trwają już od jakiegoś czasu, ale najwięcej emocji wzbudza suknia panny młodej. Krążyły nawet plotki, że kreacja będzie projektu londyńskiej projektantki. Zobacz: Mlynkova nie założy sukni ślubnej od Very Wang

Ostatecznie Mlynkova zdecydowała się na polskie projekty. Jak donosi najnowszy numer "Party" artystka założy w ten wyjątkowy dzień aż trzy sukienki. Pierwszą z nich szyje Ewa Ciepielewska, druga będzie od Violi Piekut, a o trzecią zadbają stylistki Haliny - Magda Makarewicz i Ewa Rubasińska. Leszek Wronka też już wie, co założy na swój ślub. Jego garnitur będzie dziełem projektanta, Mariusza Przybylskiego.

Choć teraz ślub jest priorytetowym wydarzeniem w życiu Mlynkovej to nie brakuje jej wyzwań zawodowych. Jak podaje magazyn wokalistka właśnie podpisała kontrakt z biżuteryjną marką Beller, za który zainkasowała 200 tysięcy złotych. Po sylwestrowym występie w TVP Halina dostała również propozycję jurorowania w "The Voice of Poland" zamiast Justyny Steczkowskiej.

Decyzja jeszcze nie zapadła, ale z pewnością niedlugo dowiemy się, kogo zobaczymy w tej roli.

