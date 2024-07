1 z 17

36 lat temu 29 lipca 1981 roku odbył się ślub księżnej Diany i księcia Karola. Dlatego prezentujemy Wam galerię z sukiniami ślubnymi angielskich księżniczek. Wszyscy znają "wielką bezę" księżnej Diany. A inne? W naszej galerii znajdziesz atłasy, tiule, hafty, jedwabie, najdłuższe treny na świecie...

Brytyjska rodzina królewska miała jak do tej pory najwięcej głośnych ślubów, ale czy pamiętacie wszystkie sukienki ślubne angielskich księżniczka? My sięgnęliśmy pamięcią do sukni ślubnej Królowej matki Elżbiety Bowes-Lyon - czyli mamy Elżbiety II, a skończyliśmy na jej ulubionej wnuczce Zarze Phillips. Z czego były zrobione i czy rzeczywiście byłe najpiękniejsze na świecie? Przekonaj się.

