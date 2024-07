Rihanna przez wiele fanek na całym świecie uchodzi za niekwestionowaną ikonę i nie ma się co dziwić, bo jest prekursorką nowego stylu, który obecnie coraz częściej kopiują inne gwiazdy. A kto jest jej ikoną? Prawdopodobnie Kate Moss, która to zdobi najnowszy tank top Barbadoski. Co ciekawe to już jej druga koszulka z piękną Brytyjką.

Rihanna ostatnio pokazała się w letniej odsłonie w swoim ulubionym "niedbałym" stylu. Swój look uzupełniła transparentną kurtką (hit tego sezonu!), dżinsowymi szortami, klasycznymi Conversami, okularami przeciwsłonecznymi Ray Ban i kapeluszem w deseń moro. Właśnie taką rihannę uwielbiamy!