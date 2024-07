Maffashion pojawiła się na konferencji prasowej filmu "Imagine" i jak zwykle zwróciła uwagę przybyłych gości i paparazzi. Bloggerka miała na sobie sukienkę w szałowy wzór. Koszulowa kreacja Maffashion ozdobiona była tygrysimy pyszczkami oraz kołnierzykiem z ćwiekami. Jak dowiedziało się Fleszstyle.pl, sukienkę tę możecie kupić w Internecie za niecałe 100 złotych. Zajrzyjcie na stronę Sheinside.com.

Maffashion swoją stylizację uzupełniła modną czapką z daszkiem (również z tygrysem), niebieskim manicurem oraz małą, czarną torebką Be My Lilou. Model "Pauline", który nosi Maffashion kosztuje ok. 599 złotych. Całość bardzo nam się podoba. Ciekawie, modnie i z pazurem. A jak wy oceniacie ten look?

