Kinga Rusin i Anna Kalczyńska, podobnie jak większość polskich gwiazd, pojawiły się w Krakowie na finale festiwalu filmowego - Off Plus Camera. Prowadzące "Dzień Dobry TVN" na ten wyjątkowy wieczór wybrały zupełnie inne stylizacje. Anna Kalczyńska poszła w klasykę w nieco odważniejszym kolorze. Na czerwonym dywanie zaprezentowała się w niebieskim garniturze i delikatnej biżuterii. Kinga Rusin z kolei wybrała czarną, zwiewną sukienkę do ziemi, a na wierzch nałożyła kolorowy płaszcz, który przełamał smutną czerń. Całość zwieńczyły mocno podkreślone usta, które bardzo pasują dziennikarce. Która z pań Waszym zdaniem prezentowała się lepiej? Zobaczcie też inne gwiazdy!

