Maja Ostaszewska, Piotr Stramowski i Tomasz Oświeciński skomentowali oficjalne oświadczenie Patryka Vegi, w którym w odniósł się do informacji o tym, że nie wyreżyseruje kolejnej części "Pitbulla". Słynny reżyser przyznał, że zakończył współpracę z firmą producencką, Ent One Investments, która posiadała i posiada prawa do wszystkich części Pitbulla. Teraz okazuje się, że z pracy w filmie zrezygnowali znani aktorzy!

Stramowski, Oświeciński i Ostaszewska o oświadczeniu Patryka Vegi

Zakończenie współpracy Patryka Vegi z producentami "Pitbulla" wywołało spore zamieszanie wśród aktorów występujących w filmie. Piotr Stramowski i Tomasz Oświeciński udostępnili oświadczenie reżysera i napisali, że ich również nie zobaczymy w kolejnej części "Pitbulla"! Aktorzy w geście solidarności z Patrykiem Vegą chcą zrezygnować z grania w filmie?! Co napisali na Facebooku?

Z wielkim smutkiem żegnamy się z "Pitbull'em". Dziękujęmy wszystkim Fanom za obecność, dobre słowa i wielkie wsparcie. Nie ma Patryka Vegi - nie ma Majamiego. Pozdrawiam, ps.

Patryk Vega dzięki za wspaniałą Przygodę - napisał Piotr Stramowski.

Marcin Opałka solidarnie z Patryk Vega - skomentował oświadczenie Tomasz Oświeciński.

Również Maja Ostaszewska w wywiadzie dla natemat.pl przyznaje, że nie wyobraża sobie filmu bez Patryka Vegi.

Aktualnie nic nie wiem o 3. filmie. Nie dostałam żadnego scenariusza. Nie wiem, czy będzie powstawał. Tak czy inaczej, w moim przekonaniu "Pitbull" to Patryk Vega. I nie wyobrażam sobie "Pitbulla" bez Patryka Vegi. Wtedy to już nie będzie "Pitbull"- skomentowała aktorka.

Co o tym myślicie? Jesteście zaskoczeni reakcją Piotra Stramowskiego i Tomasza Oświecińskiego?

