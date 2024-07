Patryk Vega nie nakręci kolejnego "Pitbulla"! Dlaczego? Właśnie wydał oświadczenie w sprawie zakończenia współpracy z firmą, która odpowiada za produkcję "Pitbulla"!

Reklama

To, że Patryk Vega nie będzie ju pracował przy filmie, zdradziła Doda, która na swoim profilu na Facebooku pochwaliła się, że zagra gościnnie w kolejnej odsłonie "Pitbulla". Przy okazji piosenkarka napisała, że nie będzie miała jednak okazji współpracować z Patrykiem Vegą, który "nie dogadał się z produkcją". Następnie w sieci pojawiło się oświadczenie prezesa zarządu Ent One Investments, która posiadała i posiada prawa do wszystkich części Pitbulla.

Patryk Vega nie będzie pracował przy kolejnych częściach Pitbulla. Negocjacje w tej sprawie trwały dość długo ale nie osiągnęliśmy porozumienia. Jako producent wszystkich dotychczasowych filmów z serii „Pitbull” zapewniam wszystkich widzów, że reżyser nowej produkcji zagwarantuje widzom równie fantastyczne emocje - co najmniej takie jak w dotychczasowych filmach- napisał Emil Stępień.

Oświadczenie Patryka Vegi w sprawie Pitbulla

Teraz doniesienia skomentował sam Patryk Vega! Jak? Słynny reżyser wydał oświadczenie na Facebooku:

Pitbull nie zasługuje na to, by sprowadzać dyskusję wokół niego do wymiany plotek.

Czuję się w obowiązku dać kilka słów wyjaśnienia fanom, którzy zżyli się z marką i byli z nami przez cały czas.

Nie robię kolejnego Pitbulla, ponieważ próbowano mi narzucić pomysł obsadowy niezgodny z moim poczuciem poziomu artystycznego.

Czuję się odpowiedzialny za własne kino jak za swoje dziecko.

W tej sytuacji uznałem, że wolę w ogóle nie robić tego filmu,

niż mam nakręcić coś, czego będę się wstydził latami.

Dziękuję wszystkim fanom, którzy byli z nami.

Ta była super przygoda.

Przygotowuję cztery filmy i już w 29 września 2017 roku dostarczę

Wam nowej dawki mocnych emocji - czytamy w oświadczeniu Patryka Vegi.

Jesteście zaskoczeni? Myślicie, że film "Pitbull" bez Patryka Vegi osiągnie sukces?

Zobacz także

Zobacz także: Bestsellery Empiku 2016 WYNIKI. Kto zgarnął główne nagrody? Oto pełna lista!

Patryk Vega wydał oświadczenie.

Facebook

Patryk Vega nie wyreżyseruje kolejnej części Pitbulla.

ONS