Justyna Steczkowska od jakiegoś czasu podejmuje kroki podbijania wschodu. Na swoim koncie ma nawet sukcesy na tamtejszych rynkach. Zagrała rok temu ogromny koncert w Moskwie podczas rosyjskiego festiwalu muzycznego, a wcześniej jej teledysk "Kim tu jestem?" wygrał w Rosji konkurs na Najlepszy Europejski Teledysk otrzymując właśnie od Rosjan najwyższą notę. To nie koniec. Teraz dla odmiany,to Łotysze zachwycili się talentem Justyny.

Już 4 maja Steczkowska zagra koncert na deskach Opery Narodowej w Rydze. Na tę okazję organizatorzy nawet zmienili zapis jej nazwiska na Justīne Stečkovska, żeby publiczności i mediom było je łatwiej wymawiać. Jakby tego było mało, w całej Rydze zawisły ogromne plakaty promujące show, a wspominek w łotyskich serwisach internetowych i prasie jest cała masa.

Ciekawe czy Justynie uda się to, co dotychczas nadal jest marzeniem dla Mariny Łuczenko, Dody i Edyty Górniak? Póki co, patrząc na poniższe zdjęcia, zapowiada się nieźle: