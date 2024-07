Nowy singiel zespołu Virgin - "Hard Heart" - już podbija sieć! Wszyscy są ciekawi, co Doda oraz Tomasz Lubert przygotowali dla swoich fanów po reaktywacji popularnej grupy. Premierowa piosenka to powrót do korzeni. Jednak by zrozumieć teraźniejszość, to trzeba znać historię ;) Dlatego przypominamy Wam inne hity zespołu Virgin.

Nowy singiel Virgin lepszy od poprzednich?

Zespół Virgin powstał w 2000 roku z inicjatywy Tomasza Luberta. W tym samym roku do grupy dołączyła Doda. W 2002 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu - "Virgin". To na niej znalazły się takie hity jak „Mam tylko Ciebie”, „Nie złość Dody” czy „Nie odpowiadaj”.

"Mam tylko Ciebie".

"Nie złość Dody"

"Nie odpowiadaj".

W 2004 roku ukazał się kolejny rockowy album Bimbo. Z niego pochodzą takie hity jak „Et Anima”, „Ulica” czy „Kolejny raz”. Płyta dotarła do 1. miejsca listy sprzedaży płyt.

"Et Anima".

"Ulica".

"Kolejny raz".

Jak widać, w duszy Dody gra rock od zawsze. A oto nowy singiel "Hard Heart", który został zaprezentowany na gali w Niemczech i będzie promował film "Pitbull. Niebezpiecznie kobiety". Czy on również będzie hitem?

Tekst piosenki "Hard Heart"

Whoever saw them

Whoever knows

The ones whos heart of mine they stole

Where are my angels

For whome I

Walked through daily flames of holy FIRE

It burns me

It hurts me

We’re Out of order

Like puzzle’s SIN

We can’t create a medal’s WIN

With the sunset

And at dawn

Lasciviously I, watch you sleep

It burns me

It hurts me

Your touch

No more!

Im locking my heart

Like a safe, like a safe, its closing

Been through too much

I know too MUCH

Just Take her with you

And her TOUCH

This fucking love

Same old, same old

I know it by heart

All these KENS like a doll alalala

I know how it ENDS lalala…

They all love like a dollalala…

I know the end

Another beat la la la…

My heart PLAYS

So many Kens like a doll alalala

I’ll run AWAY la la la…

Doda wraca z zespołem Virgin!

Fani długo czekali na rockową Dodę!