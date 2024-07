Viki Gabor podczas krótkiego występu z Cleo miała zaśpiewać znaną piosenkę "Sto lat, sto lat", ale szybko okazało się, że zaliczyła wpadkę i najwyraźniej zapomniała słów. Internauci dość ostro komentowali tę sytuację, szczególnie, że chodziło o życzenia dla fanki...

Viki Gabor zapomniała tekstu piosenki "Sto lat, sto lat"!

Viki Gabor dzięki "The Voice Kids" i zwycięstwie na Eurowizji Junior stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia. Na scenie młoda artystka pojawia się u boku największych gwiazd, a prywatnie nie ukrywa, że musi się mierzyć z dużym hejtem i uwagami dotyczącymi poprawiania urody i zbyt odważnych stylizacji. Ostatnio Viki Gabor razem z Cleo zaśpiewały "Sto lat" dla jednej z fanek, ale coś poszło nie tak i wygląda na to, że 15-latka zapomniała słów. To nie pierwsza taka sytuacja! W 2022 roku podczas Festiwalu w Opolu Viki Gabor zapomniała tekstu piosenki Marka Grechuty, ale z tego wybrnęła. Teraz na nagraniu widać, że sytuacja była dla piosenkarki niekomfortowa i Viki Gabor była naprawdę zakłopotana, stojąc przy rozśpiewanej Cleo:

Nagranie z zażenowaną Viki Gabor, która próbowała odnaleźć się w tej sytuacji już stało się hitem w sieci. Czyżby nastolatka nie wiedziała, w jakim nagraniu weźmie udział? Internauci żartują z tego wydarzenia i sugerują, że 15-latka najwyraźniej zapomniała tekstu:

Aronoł, chyba zapomniała tekstu - żartują internauci.

Niepochlebne wpisy jednak zniknęły, a pod nagraniem została wyłączona możliwość komentowania. Sądzicie, że Viki Gabor faktycznie zaliczyła dużą wpadkę?

