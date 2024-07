Boska noc, czyli limitowana kolekcja MAC, która będzie dostępna w listopadzie 2013 to doskonała propozycja na jesienno-zimowe imprezy. W kolekcji znajdują się mineralne cienie do powiek, róż do policzków i puder Skinfinish, którą charakteryzuje kontrastowe, graficzne odcienie.

Przeczytajcie więcej o najnowszych kolekcjach kosmetyków do makijażu

Fluidline w kolorze Macroviolet oraz Stares & Speculation sprawią, że będziesz się wyróżniać a kredka do oczu Kohl Power Eye Pencil pokryje linię oka perłą. A do tego tusz False Lashes wyostrzy look, a dzięki dopasowanym odcieniom błyszczyków i szminek Cremesheen, usta pokryje urok. Na zakończenie dolej oliwy do ognia... lśniące lakiery do paznokci sprawią, że inni spłoną z zazdrości.

Podoba się wam ten imprezowy look - Divine Night od MAC Cosmetics?