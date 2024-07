Już na jesieni ruszy kolejna edycja "The Voice of Poland", a fani z niecierpliwością czekają na to, co będzie działo się na scenie. A my z niecierpliwością czekaliśmy na spot zapowiadający show.

Reklama

Z pewnością wszystkim utkwiło w pamięci zdjęcie Edyty Górniak z koniem, Marii Sadowskiej wystylizowanej na elfa czy Andrzeja Piasecznego z sową na ramieniu. Teraz już wiemy, do czego potrzebne były takie stylizacje, a filmik naprawdę robi wrażenie. Na wczorajszej konferencji Tomasz Kammel zapowiedział, że produkcja zainspirowała się "Grą o tron" i powieściami Tolkiena. Czy im wyszło?

Zobaczcie sami!

Zobacz: Edyta Górniak największą gwiazdą wieczoru z The Voice of Poland. Nie tylko ze względu na kreację...

Zobacz także: Edyta Górniak, Maria Sadowska, Halina Mlynkova na konferencji „The Voice of Poland”

Zobacz także

Przed Wami SPOT PROMOCYJNY The Voice of Poland!Jak Wam się podoba? ????✌️#promos #VoiceofPoland #edycja6

Posted by Voice of Poland TVP on 11 sierpnia 2015