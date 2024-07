PLNY Lala, to damska wersja popularnej marki dla miłośników hip hopu, ale i nie tylko! W końcu sportowy szyk to jeden z najgłośniejszych trendów na wiosnę i lato 2013. Sportowe, luźne ciuchy łączymy przede wszystkim z kontrastującymi ubraniami i dodatkami tworząc nową formę. Nie bójcie się spodni dresowych łączyć ze szpilkami, w końcu tak nosi się m.in. Rihanna :)

Reklama

Więcej o najnowszych kolekcjach i trendach przeczytacie tutaj:

PLNY Lala, to przede wszystkim bluzy, topy i bezrękawniki ze specyficznymi hasłami takimi jak: "Warszawska Lala", czy "C x R x E x A x M", które przypadną wielu do gustu. w tym i nam! W końcu w PLNach Lala pojawia się również Agnieszka Szulim.

Reklama

zdjęcia : Anna Matuszna Photography

modelka : Sylwia Nawrat / Sylvia

produkcja : Elajza Minetti , Agata Zamorska

buty : Jeremy Scott- Adidas

dodatki : F&F Polska

Zajrzyjcie do galerii zdjęć: