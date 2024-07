Wczoraj wystartował Polsat Sopot Festival 2014. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem koncertu "Słodkie lata 90-te", podczas którego mogliśmy podziwiać występy nie tylko najpopularniejszych polskich artystów, ale również kilku zagranicznych gości, którzy na chwilę przenieśli nas do tamtej dekady. Przypomnijmy: Polskie i zagraniczne gwiazdy podczas pierwszego dnia Sopot Festival 2014

Dziś również nie zabraknie emocji. Na publiczność w Operze Leśnej i przed telewizorami czekają aż dwa recitale - 25-lecie Elektrycznych Gitar i 20-lecie Justyny Steczkowskiej. To jednak nie koniec - na scenie zaprezentuje się też cała plejada młodych artystów, którzy wystąpią podczas koncertu "Muzodajnia Gwiazd". Wśród nich m.in. Ewa Farna. Wokalistka zaśpiewa swój najnowszy singiel, ale szykuje coś jeszcze. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Ewa wykona na scenie popularnego splasha. Nominuje też do wykonania zadania kolejne gwiazdy.



Splash robi teraz furorę w sieci, a Ewa jeszcze go nie wykonała. Doszła do wniosku, że jeśli ma go zrobić to z pompą, więc występ podczas Sopot Festival 2014 będzie idealną okazją. Planuje też nominować do niego inne gwiazdy, co z pewnością będzie ogromną niespodzianką - zdradza nam osoba z otoczenia piosenkarki.