Marynarka plus spodnie to stary i sprawdzony zestaw, odpowiedni na wiele okazji. Wraz ze zmieniającą się modą damski garnitur także się zmienia!

Co ciekawe, choć strój ten jest niezwykle uniwersalny, dawno nie widzielismy go na salonach. Być może dlatego, że jest równie oczywisty, co garsonka. Jednak jak widać masowo zakładana koktajlowa sukienka, nieco się przejadła i gwiazdy postanowiły urozmaicić swój strój.

Spodnie od garnituru uległy znacznemu poszerzeniu, za to marynarka wydłużyła się i stała się bardziej dopasowana.

Grażyna Torbicka założyła ultraszerokie spodnie z rozcięciami, Małgosia Socha lejące typu 'palazzo". Eva Minge postawiła na znany z ubiegłego roku krój z opuszczonym stanem i zwężonymi nogawkami.

A Wy, lubicie nosić garnitur?

