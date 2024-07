Wernisaż wystawy zdjęć Therriego Richardsona dla Valentino okazał się wielkim sukcesem medialnym. W Moliera2 pojawił się tłum gwiazd i celebrytek, pośród których można było zobaczyć znane, jeśli nie najbardziej znane szafiarki vel. blogerki w naszym kraju.

Jessica Mercedes, jak zwykle postawiła na błysk i kontrolowaną ekstrawagancję. Jasna góra ozdobiona cekina i asymetryczny dół stworzyły ciekawy look. Zaś Maffasion wybrała klasyczną czerń, którą przecięła modnym pastelem. A do tego torebka Chanel, która okazuje się być niezbędnym elementem garderoby wśród naszych fashionistek. Co z tego, że kosztuje krocie! :)

A na koniec Charlize Mystery. Szczupła blogerka wybrała najbardziej zachowawczy i elegancki look. Czarna sukienka, która połączyła z czarną marynarką i jasnymi dodatkami to świetne rozwiązanie na wiele okazji. Jednak, czy nie powinnyśmy wymagać od niej, jak trendsetterki czegoś więcej?

Zajrzyjcie do galerii z gwiazdami w Moliera2: