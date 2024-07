Halina Mlynkova ma ostatnio dużo powodów do zadowolenia. Piosenkarka wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej dokonania muzyczne w końcu spotkały się z aprobatą publiczności i krytyków. Z ostatniego festiwalu w Opolu gwiazda wróciła z nagrodami i pochwałami za świetny występ i seksowne stylizacje. Przypomnijmy: Mlynkova w identycznej sukni, co Jennifer Lopez. Która wyglądała lepiej?

W życiu prywatnym Haliny również wszystko układa się wprost idealnie. Wokalistka zaręczyła się niedawno ze swoim partnerem Leszkiem Wronką. Prasa kolorowa spekulowała kilka miesięcy temu o niezbyt dobrych relacjach syna Mlynkovej i jej nowego wybranka, ale w najnowszym wywiadzie była liderka Brathanków zdecydowanie zaprzecza takim doniesieniom.



Myślę, że chłopaki mają rewelacyjne relacje i bardzo mnie to cieszy. Ostatnio wyjechaliśmy razem do Disneylandu. Aż miło było na nich popatrzeć. Piotrek jest bardzo dzielnym chłopcem. Takie zmiany dla dzieci nigdy nie są łatwe, ale mimo to Piotrek jest szczęśliwym dzieckiem. Z tego, co obserwuję i co mówi, nowa rzeczywistość mu odpowiada. To promienny i cudowny chłopiec - zdradza w rozmowie z dodatkiem "Gwiazdy" Mlynkova.