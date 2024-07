Halina Mlynkova miniony weekend z pewnością może zaliczyć do udanych. Wokalistka wróciła z fesiwalu nie tylko z nagrodami, ale także zachwyciła fotoreporterów, którzy zjawili się w Opolu i wprost nie mogli oderwać od niej oczu. Gwiazda już dawno nie prezentowała się tak dobrze jak teraz, niezależnie od tego jaką miała na sobie kreację. Nie bała się także odsłonić umięśnionego brzucha, wskazującego na to, że ciężko dba o sylwetkę. Przypomnijmy: Mlynkova w Opolu seksowna jak nigdy. Pokazała trochę ciała

Uwadze internautów nie umknął jednak fakt, że piękna i odważna suknia w której pojawiła się gwiazda, została zaprezentowana dużo wcześniej przez Jennifer Lopez na jednej z amerykańskich gali. Jedyne co je różni to kolor - Lopez zdecydowała się na czerwień, a Mlynkova postawiła na żółty kolor, który świetnie wpasował się w słoneczną pogodę za oknami. Dość odważna kreacja podkreśliła co prawda atuty Haliny.

Nie jest to jej pierwsza sytuacja, kiedy Mlynkova wybrała podobny model, co inna gwiazda. Na początku maja do sieci trafiło zdjęcie na którym widać jak ma ona na sobie złotą suknię wysadzaną kamieniami - identyczną jak Doda kilka miesięcy wcześniej. Zobacz: Mlynkova jak Doda. Założyła identyczną sukienkę

Czyżby styliści Haliny myśleli, że nikt tego nie zauważy?

Halina Mlynkova w Opolu: