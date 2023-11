To już dziś! O godzinie 13. książę Harry i Meghan Markle pojawią się w legendarnej kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor, gdzie powiedzą sakramentalne "tak". Choć książę Harry jest 6 w kolejce do tronu, cały świat będzie dziś obserwował, jak składa przysięgę swojej ukochanej Meghan Markle. Co dzieje się na zamku w Windsorze?

14.12 Jest i pocałunek już jako mąż i żona :) Wszystkiego dobrego dla pary młodej na nowej drodze życia!

13.47 Meghan Markle i książę Harry założyli przysięgę:

13.34 Meghan i Harry podczas słuchania kazania cały czas trzymali się za ręce:

13.24 Harry podziwia Meghan, a my wraz z nim! Co myślicie o jej sukience? Skromna?

13.18

Trwa ceremonia w kaplicy w Windsorze

13.10 Jest i Meghan Markle! Tak wyglądał jej przyjazd do zamku Windsor:

Mama Meghan była bardzo wzruszona:

13.00 Jest już księżna Kate:

i królowa Elżbieta:

12.50 Książę Harry już jest na miejscu!

12.32 Ulica przed zamkiem Windsor

12.30 Tak wygląda kaplica w Windsorze

12.20 Elton John na ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego

12.15 Rodzice księżnej Kate na ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego

11.55 Victoria i David Beckham na ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego

11.50 Na ślubie pojawiła się Pippa Middleton. Siostra księżnej Kate jest w ciąży! Przypominamy, że Meghan nie przyszła na ślub Pippy i jej męża Jamesa w maju 2017 roku, ponieważ nie chciała odwracać uwagi od panny młodej.

11.40 George Clooney z żoną Amal na ślubie Meghan i księcia Harry'ego

11.20 Pierwsi goście są już na miejscu. Kto przybył? Oprah Winfrey!

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 13, a przewodniczyć będzie jej wielebny David Conner. Przedstawiciele rodziny królewskiej przybędą na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości, o 12.45 na miejscu pojawi się książę Harry w towarzystwie brata, księcia Williama, który będzie jego świadkiem. Królowa Elżbieta II w kaplicy pojawi się o godzinie 12.55 ( zgodnie z protokołem królowa ma być ostatnim gościem, który przybędzie do kaplicy). Minutę przed rozpoczęciem uroczystości na miejscu zjawi się Meghan Markle, której towarzyszyć będzie mama Doria Ragland oraz druhny. Początkowo mówiło się, że Meghan przy ołtarzu będzie towarzyszyć tylko jej wieloletnia przyjaciółka, Jessica Mulroney, ale z czasem ten plan się zmienił. Meghan nie będzie miała jednej świadkowej. Pałac Kensington poinformował, że Markle "ma grupę bardzo bliskich przyjaciół i nie chce wybierać jednej osoby".

- Wszyscy będą w Windsorze razem z nią. Meghan bardzo się cieszy, że będzie mieć ich wsparcie w ten szczególny dzień - zdradził Jason Knauf, sekretarz rodziny królewskiej do spraw komunikacji.

Czy mama Meghan, Doria Ragland, poprowadzi ją do ołtarza? Początkowo miał to zrobić ojciec Meghan, Thomas, ale jego przyjazd na ślub został w ostatniej chwili odwołany z powodu problemów zdrowotnych mężczyzny. Ostatecznie w piątek dowiedzieliśmy się, że Meghan do ołtarza poprowadzi książę Karol!

Kto będzie sypał kwiaty przed Meghan, która będzie kroczyć w stronę ołtarza minutę przed godziną 13? Wśród druhen będzie księżniczka Charlotte oraz chrześniaczki obu państwa młodych oraz córka przyjaciółki panny młodej Jessiki Mulroney. Wśród drużb będzie książę George, jeden chrześniak pana młodego oraz synowie świadkowej Meghan.

Wesele Meghan Markle i księcia Harry'ego

Po uroczystości, Meghan Markle i książę Harry pojawią się na schodach kaplicy św. Jerzego oraz przejdą się ulicami miasta Windsor, żeby przywitać się z poddanymi. Następnie udadzą się do zamku na przyjęcie, którego gospodynią będzie królowa Elżbieta II. Wieczorem udadzą się do Frogmore House w Windsor Home Park na przyjęcie zorganizowane przez księcia Karola. Tam odbędzie się ich prawdziwe wesele. Na przyjęciu pojawią się już tylko najbliżsi: rodzina i przyjaciele. Wśród gości pary młodej mają pojawić się Serena Williams, Patrick J. Adams, Elton John, Ellie Goulding, Spice Girls czy David Beckham.

Gdzie będzie można oglądać ślub Meghan i Harry'ego w telewizji? Pokaże go telewizja METRO, TVN 24 i TVP 1. O 11.40 w TVP1 transmisja uroczystości z Zamku Królewskiego w Windsorze.

