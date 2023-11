Reklama

Zbliża się ślub roku na królewskim dworze! Już 19 maja książę Harry i Meghan Markle powiedzą sakramentalne "tak". Choć ten związek od początku budzi spore emocje, a niektórzy uważają, że Meghan, która jest Amerykanką i rozwódką, nie powinna wychodzić za księcia, cały świat czeka na wielką uroczystość i pierwsze zdjęcia pary młodej. Tuż przed samym ślubem nie brakuje kontrowersji, bowiem brat Meghan napisał właśnie list do księcia, w którym przestrzega go przed ślubem z jego przyrodnią siostrą! Dużo emocji budzi również pytanie o to, czy na ślubie księżna Kate i książę William pojawią się ze swoim trzecim dzieckiem - Ludwikiem?

Czy książę Ludwik pojawi się na ślubie Meghan Markle i Harry'ego?

23 kwietnia w Londynie na świat przyszedł - Louis Arthur Charles. Wielka Brytania oszalała na punkcie małego księcia, a tuż przed wiekim królewskim ślubem rodzi się pytanie, czy książę Ludwik pojawi się w kościele podczas ceremonii? Będzie miał wtedy niecały miesiąc!

- Byłabym zaskoczona, gdyby tak się stało. Mógłby przeszkodzić w wydarzeniu i zacząć płakać. Jestem jednak pewna, że będzie gdzieś w pobliżu zamku Windsor, ponieważ Kate karmi piersią - mówi autorka książki o księciu Harrym, Penny Junor.

Przypominamy, że książę William będzie świadkiem brata, a zatem księżna Kate podczas uroczystości będzie miała na głowie całą trójkę ich dzieci. Myślicie, że książę Ludwik pojawi się w kościele? To byłoby jego drugie oficjalne wyjście ;) Obawiamy się jednak, że mógłby odwrócić uwagę od pary młodej...

Książę Ludwik przyszedł na świat 23 kwietnia

Czy księżna Kate zabierze go na królewski ślub?