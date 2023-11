Reklama

Książę Harry i Meghan Markle zatańczą do tanecznego i bardzo znanego utworu nieżyjącej już artystki! Ich pierwszy taniec będzie inny niż wszystkie do tej pory w rodzinie królewskiej!

19. maja Książę Harry i Meghan Markle powiedzą sobie sakramentalne "tak". Każdego dnia pojawiają się informacje o szczegółach ceremonii i weselu. Tym razem brytyjskie media donoszą, że pierwszy taniec pary odbędzie się przy zupełnie "nieślubnej" piosence.

Kiedy nowożeńcy na całym świecie decydują się na romantyczne ballady i bezpieczne piosenki, Książę Harry i Meghan Markle zatańczą do wielkiego hitu Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody" .

Pamiętacie go?

"Royal wedding", rządzi się swoimi prawami, ale Harry i Meghan szykują się raczej na huczną imprezę, niż dystyngowane party. Zgodnie z doniesieniami brytyjskich mediów, cała playlista ślubna składać się będzie z hitów z lat 80. Spodziewać można się także gości specjalnych, takich jak np. Elton John czy Ellie Goulding, Serena Williams czy Rowan Atkinson.

Podoba Ci się pomysł na pierwszy taniec?

Taniec Harrego i Meghan będzie spektakularny!?

East News

