To już pewne! Thomas Markle nie pojawi się na ślubie swojej córki, Meghan i księcia Harry'ego! Już za kilka dni, 19 maja, brat księcia Williama ożeni się z hollywoodzką aktorką. Niestety, przyszła panna młoda nie może w pełni cieszyć się zbliżającą uroczystością ze względu na swojego ojca, który wywołał ostatnio spore zamieszanie! Kilka dni temu zagraniczne media donosiły, że Thomas Markle spiskował z paparazzi, którzy mieli zrobić mu zdjęcia, jak szykuje się do ślubu córki. "Daily Mail" twierdził wówczas, że ojciec przyszłej księżnej miał na tym zarobić aż 100 tysięcy funtów! Sprawa wyszła na jaw, a na dodatek okazało się, że ojciec wybranki Harry'ego miał zawał! Od tamtej chwili wszyscy zastanawiali się, czy jednak pojawi się na ślubie córki - teraz Amerykanka postanowiła wydać oświadczenie w tej sprawie!

Meghan Markle przyznała, że jej ojciec nie pojawi się na ślubie! Pałac Kensington opublikował na Twitterze oświadczenie aktorki!

Niestety, mój ojciec nie pojawi się na naszym ślubie. Zawsze troszczyłam się o mojego ojca i mam nadzieję, że zapewni mu się przestrzeń, której potrzebuje, by skupić się na swoim zdrowiu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaoferowali hojne wyrazy wsparcia. Proszę, wiedzcie jak bardzo Harry i ja czekamy na to, by podzielić się z wami w sobotę naszym wyjątkowym dniem- czytamy w oświadczeniu narzeczonej księcia Harry'ego.