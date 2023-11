Reklama

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego będzie można obejrzeć na żywo! Już 19 maja w kaplicy św. Jerzego w Windsorze odbędzie się ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego. Młodszy syn księżnej Diany i księcia Karola ożeni się z amerykańską aktorką, która jest od niego o 4 lata starsza. Choć wybór Meghan na przyszłą żonę księcia wzbudził sporo kontrowersji, bowiem aktorka jest mulatką i ma na swoim koncie jedno nieudane małżeństwo, rodzina królewska cieszy się z tego, że książę Harry jest szczęśliwy i w końcu postanowił się ustatkować. Do ślubu został już tylko tydzień. Czy polskie telewizje pokażą relację na żywo z tego wydarzenia?

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego - gdzie oglądać, transmisja na żywo w TVP, TVN 24, Metro

Już 19 maja oczy całego świata będą zwrócone na Londyn, gdzie odbędzie się ślub księcia Harry'ego, który jest 6 w kolejce do tronu. Czy polscy widzowie będą mogli zobaczyć na żywo całą uroczystość?

Na transmisję uroczystości zaprasza TVP. Już od godz. 10.15 w „Pytaniu na Śniadanie” rusza specjalne studio. Prowadzący i zaproszeni goście na bieżąco komentować będą ceremonię zaślubin. O 11.40 TVP1 transmisja uroczystości z Zamku Królewskiego w Windsorze.

Pełną transmisję ze ślubu będzie można też bezpłatnie obejrzeć na kanale METRO. Już o 11.00 w telewizji METRO zacznie się transmisja, którą poprzedzi rozmowa w studiu z ekspertami.

Choć o tym ślubie powiedziano już dużo, wciąż jest wiele niewiadomych. Czy królowa pojawi się na ślubie wnuka? W końcu Meghan jest po rozwodzie, więc czy Elżbieta II powinna brać udział w tym wydarzeniu? Jaką suknię wybierze Meghan Markle? Czy Spice Girls rzeczywiście wystąpi na weselu? Na te wszystkie pytania poznamy odpowiedzi już 19 maja.

Jak będzie wyglądał ślub i wesele Meghan Markle i księcia Harry'ego?

Ceremonia zaślubin rozpocznie się o godz. 13:00, a przewodniczyć będzie jej wielebny David Conner. Książęca para przysięgę złoży przed Justinem Welby, arcybiskupem Canterbury. Do ołtarza pannę młodą poprowadzi prawdopodobnie jej ojciec – Thomas Markle, ale mówi się, że być może będzie to jej mama, bo o tym marzyła Meghan. Towarzyszyć jej będą również książę George i księżniczka Charlotte, tradycyjnie sypiący kwiaty. To będzie uroczy widok! Przed ołtarzem czekać na nią będzie książę Harry wraz z księciem Williamem, który będzie jego świadkiem. A co z Meghan? Początkowo mówiło się, że jej jedyną świadkową zostanie jej wieloletnia przyjaciółka, Jessica Mulroney. Teraz okazuje się, że Markle nie będzie miała jednej świadkowej. Pałac Kensington poinformował, że narzeczona księcia "ma grupę bardzo bliskich przyjaciół i nie chce wybierać jednej osoby".

- Wszyscy będą w Windsorze razem z nią. Meghan bardzo się cieszy, że będzie mieć ich wsparcie w ten szczególny dzień - zdradził Jason Knauf, sekretarz rodziny królewskiej do spraw komunikacji.

Na uroczystość zaproszono 2640 osób, wśród których znajdują się działacze charytatywni, dzieci ze szkół oraz społecznicy. Po uroczystości zaślubin para książęca uda się na przejażdżkę królewską karetą, aby pozdrowić mieszkańców Londynu oraz turystów. A co z weselem? Na przyjęcie zaproszonych zostało 800 gości, ale wśród nich nie ma polityków, ani nawet premier Wielkiej Brytanii. Druga część przyjęcia odbędzie się wieczorem w domu Frogmore House w Windsor Home Park, a zaproszenie na nią otrzymali tylko najbliżsi: rodzina i przyjaciele. Wśród gości pary młodej mają pojawić się Serena Williams, Patrick J. Adams, Elton John, Rihanna, Ellie Goulding, Spice Girls czy David Beckham.

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego na żywo w bezpłatnej telewizji METRO już 19 maja od godziny 11:00.

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego już 19 maja

Będziecie oglądać ślub na żywo w telewizji? Pokaże go telewizja METRO.