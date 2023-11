3 z 7

Meghan Markle i książę Harry zdecydowali już do jakiej piosenki zatańczą pierwszy taniec. Okazuje się, że nie będzie to wcale romantyczny i liryczny utwór, a bardzo znany, taneczny hit! Para zatańczy do piosenki "I Wanna Dance With Somebody" Whitney Houston.

