Ślub księżniczki Eugenii odbędzie się już jutro, czyli w piątek, 12 października. Bez wątpienia będzie to wyjątkowa uroczystość w Wielkiej Brytanii, choć można podejrzewać, że medialnym szumem nie dorówna ślubom księżnej Kate i księcia Williama czy księcia Harry'ego i Meghan Markle, choć księżniczka Eugenia robi wszystko, by była to niezapomniana ceremonia. Już teraz jednak wiadomo, że niektórzy członkowie rodziny królewskiej w ogóle nie pojawią się na ceremonii. Kto będzie, a kogo na pewno zabraknie i co jest zaplanowane na ślub księżniczki Eugenii? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii.

