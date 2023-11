Żona księcia Karola z pewnością nie tak wyobrażała sobie swoje urodziny. Zaledwie kilka dni temu, 17 lipca, księżna Camilla skończyła 71 lat, jednak zamiast życzeń urodzinowych wylała się na nią fala hejtu. Dlaczego? Księżna Camilla nigdy nie była tak lubiana jak księżna Diana, Kate czy teraz Meghan. Żonę księcia Karola od wielu lat oskarża się o to, że zajęła miejsce Diany i to przez nią rozpadło się jej małżeństwo z Karolem. I chociaż od tamtych wydarzeń minęło sporo czasu, to Brytyjczycy wciąż nie mogą jej tego wybaczyć. W dniu urodzin Camilli w sieci zawrzało!

Internauci nie pozostawili na Camilli suchej nitki

W dniu urodzin księżnej Camilli na Twitterze pojawiły się zdjęcia żony księcia Karola z życzeniami urodzinowymi. Niestety, pod postem pojawiło się bardzo dużo negatywnych komentarzy, w których internauci pisali wprost, że nigdy nie polubią Camilli. Co więcej, padło wiele oskarżeń, że to przez nią rozpadło się małżeństwo Karola z Dianą.

Camilla nie zasłużyła na żadne przywileje, ani od rodziny królewskiej ani od ludzi. Diana zostanie naszą księżniczką do końca Nic nie tłumaczy tego, co zrobiła. Nigdy jej nie wybaczymy To ona zniszczyła tę rodzinę, to przez nią wszystko się stało. Nie zostawiła go, chociaż wiedziała, że ma żonę i dzieci- pisali internauci.

Księżna Camilla z pewnością nie tak wyobrażała sobie swoje urodziny...

W dniu urodzin na Camillę wylała się fala hejtu.

ONS

Internauci zarzucają jej, że rozbiła małżeństwo Karola z Dianą.