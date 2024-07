„Zaręczyny na scenie są pretensjonalne, dlatego oświadczę się za kulisami” - powiedział tuż po premierze sztuki „Słownik Ptaszków Polskich” w Teatrze Imka Tomasz Karolak. Po czym wręczył speszonej Violi Kołakowskiej kwiaty i pierścionek zaręczynowy! To były niesamowite oświadczyny, których Viola z pewnością nie zapomni nigdy! Teraz wszyscy się zastanawiają, kiedy Viola i Tomasz wezmą ślub!

Ślub się odbędzie... No, mam nadzieję, że się odbędzie - odpowiedział Karolak "Super Expressowi". Ale kiedy? To wszystko zależy od narzeczonej. Nie wiem, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy w następnym. Wszystko w rękach Violi. Na datę uroczystości i ze wszystkimi informacjami czekam na jej decyzję. Ja się podporządkuję - zapewnił w rozmowie z "Super Expressem" Karolak.