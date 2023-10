Roksana Węgiel pod koniec marca świętowała premierę swojego nowego albumu, "13+5". Wówczas mieliśmy okazję porozmawiać z młodą gwiazdą na temat jej nowej płyty, a także utworów, które się na niej znalazły. Jak wiadomo, w tworzeniu nowego krążka pomagał wokalistce między innymi jej ukochany, Kevin Mglej. Przed naszą kamerą piosenkarka wyznała, że zarówno ona, jak i jej partner są osobami bardzo wierzącymi, a to dodatkowo pomogło w pracy nad płytą.

W rozmowie z reporterem Party.pl Roksana Węgiel wyjawiła, jak wiara wpłynęła na pracę nad jej nową płytą.

- Super, ponieważ zarówno Jeremi, jak i Kevin, są bardzo wierzący i mogliśmy wspólnie przelewać gdzieś tam to, co nas łączy pod względem wiary w Boga - wyznała w rozmowie z nami, Roksana Węgiel.

Gwiazda przed naszą kamerą przyznała również, że nie boi się wyznawać swoich poglądów, dlatego też tak otwarcie mówi o swojej wierze.

- Nie boję się, nigdy się nie bałam wyznawać swoich poglądów. Wiem, że jednym się to podoba, innym nie podoba, no ale taka jestem - dodała przez naszą kamerą Roxie.

W rozmowie z Plotek.pl Roxie zdradziła kolei, że Bóg dawał jej pewne znaki:

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc na początku Bóg nam dawał wiele znaków. Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to - mówiła gwiazda.