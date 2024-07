Natalia Siwiec przyjechała kilka dni temu do Kołobrzegu na ESKA Music Awards i jako wielka fanka mody została na Sunrise&Fashion Festival, gdzie uczestniczyła w pokazach kolekcji Zienia i Paprocki & Brzozowski. Przy okazji modelka zachwyciła swoim nienagannym gustem i miłością do modowych trendów. W swojej szafie ma Louboutiny za ok. 4 tysiące i tunikę z nowej kolekcji Macieja Zienia za 960 złotych.

Organizatorzy festiwalu zaprosili Natalię do sesji zdjęciowej na plaży i w morzu Bałtyckim. Siwiec pozowała ubrana w bikini i w... szlafrok. Nie zabrakło także zdjęć u boku męża.

Warto zauważyć, że przez cały pobyt w Kołobrzegu Natalia Siwiec jest wielką fanką gier i nie rozstawała się ze swoją konsolą PS Vita: