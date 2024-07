Justyna Steczkowska wraz z siostrami wzięła udział w akcji "Budzimy Sebastiana"! Jak prezentuje się rodzeństwo diwy? W czarnych kreacjach - znakomicie! Która z nich wygląda najlepiej? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Reklama

Siostry Justyny Steczkowskiej na wspólnym zdjęciu

Akcja "Budzimy Sebastiana" to zbiórka pieniędzy na leczenie 20-letniego Sebastiana, który od ponad roku jest w śpiączce. Do grona gwiazd, które wspierają przedsięwzięcie dołączyła Justyna Steczkowska i jej siostry: Krystyna, Magda oraz Agata. Musimy przyznać, że wszystkie wyglądają świetnie. Co ciekawe, panie pojawiają się razem tylko w szczególnych okazjach. Ostatni raz - podczas spotkania fundacji DKMS.

Zobacz: Justyna Steczkowska pokazała WSZYSTKIE siostry!

Zobacz także

Justyna Steczkowska z siostrami

Justyna Steczkowska jest największą gwiazdą w klanie Steczkowskich

Reklama

Magda Steczkowska również robi karierę! Niedawno odbyła się premiera jej albumu!