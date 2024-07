Charlie Sheen chce zmienić swój wizerunek? Najwyraźniej tak! Okazuje się, że Sheen ma już dość ciągłego imprezowania i szokowania swoim zachowaniem. Charlie zapewnił ostatnio, że chce się wyciszyć, odbudować relacje ze swoimi dziećmi i zacząć normalnie żyć.

- W sumie to nie bardzo wiem co się stało. To chyba wina układu planet. Coś tam powiedziałem, a cały świat to podchwycił i się zaczęło. Nie mogłem ugasić tego pożaru, więc jeszcze dolewałem oliwy do ognia. Nie wiedziałem, co wydarzy się jutro i to było bardzo ekscytujące. Dziś jestem o wiele spokojniejszy i łagodniejszy. Częściej widuję się z dzieciakami, próbuję pogodzić z Denise i Broke i ustalić priorytety. Po prostu wrócić do rzeczywistości- wyznał podczas wywiadu dla „Today” skruszony Sheen.

Wygląda więc na to, że Charlie wreszcie zrozumiał ile stracił przez swoje szalone pomysły. Gwiazdor musiał pożegnać się z serialem „Dwóch i pół”, stracił wielu przyjaciół z branży show-biznesu oraz oddalił się od swoich pociech.

Uważacie, że Charlie ma szansę odbudować swój wizerunek?

