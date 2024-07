Sharon Osbourne to niezwykle barwna postać i osobowość telewizyjna, która cieszy się dużą sympatią wśród widzów. Brytyjka jest znana ze swojego poczucia humoru, pomimo wielu kryzysów którym musiała stawić czoła. W 2002 roku zachorowała na chorobę nowotworową, z której na szczęście wyzdrowiała. Zobacz: Anastaicia pokonała raka. Wróciła z nowym singlem

Po ciężkiej i wygranej walce szybko stanęła na nogi i powróciła do pracy. Dzisiaj 62-letnia Osbourne prowadzi swoje show "The Talk" na kanale CBS, gdzie rozmawia z zaproszonymi gośćmi. Ostatnio wprawiła wszystkich w osłupienie informując na wizji, że za chwilę straci zęba. Z całej sytuacji wybrnęła dzięki dystansowi do siebie wywołując na sali salwy śmiechu:

O cholera, wypada mi ząb. Wydałam na niego fortunę, a on wypada! Co mam zrobić? Ma ktoś dobry klej? - mówiła.

Jednak poczucie humoru to idealne rozwiązanie w stresujących sytuacjach.

