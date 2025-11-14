Shakira pojawiła się z synami na czerwonym dywanie podczas premiery filmu „Zwierzogród 2”, która odbyła się w El Capitan Theatre w Los Angeles. 48-letnia kolumbijska gwiazda muzyki i jej dwaj synowie - 12-letni Milan oraz 10-letni Sasha - wspólnie pozowali do zdjęć, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów i fanów.

Shakira z dziećmi na czerwonym dywanie w Los Angeles

Cała trójka zaprezentowała się w spójnych, fioletowych stylizacjach od znanej projektantki Stelli McCartney. Shakira miała na sobie obcisłą sukienkę z asymetrycznym dołem, sięgającym jednej nogi aż do kostki, z długimi rękawami i golfem. Do stylizacji dobrała platformowe obcasy w tym samym odcieniu.

Milan i Sasha wystąpili w dopasowanych garniturach w lawendowym kolorze, również zaprojektowanych przez Stellę McCartney. Ich stylizacje uzupełniały białe koszule, muszki i sportowe białe buty.

Rola Shakiry w „Zwierzogród 2” i nowa piosenka „Zoo”

Shakira nie tylko pojawiła się na premierze filmu, ale także aktywnie uczestniczyła w jego produkcji. W animowanej produkcji „Zwierzogród ” powraca do roli Gazelle - postaci, którą dubbingowała już w pierwszej części filmu. Dodatkowo nagrała piosenkę „Zoo”, która pojawia się w filmie, a także teledysk do tego utworu.

W opisie udostępnionym przez Disney Music na Instagramie piosenka została zapowiedziana jako energetyczny hit: „Jesteście gotowi, żeby zamienić parkiet taneczny w zoo z Gazelle?”.

Teledysk i utwór stanowią promocję filmu, którego premiera kinowa planowana jest na 26 listopada.

Shakira z nominacją do Oscara?

Co ciekawe, zagraniczne media (m.in. prestiżowy Billboard) typują, że Shakira może otrzymać nominację do Oscara za utwór "Zoo", stworzony m.in. z Edem Sheeranem. Póki co są to oczywiście wczesne prognozy, nie ma jednak wątpliwości, że sam "Zwierzogród 2" jest jedną z najważniejszych premier w tym roku. Pierwsza część filmu z 2016 roku zdobyła Oscara w kategorii "Najlepszy długometrażowy film animowany" i zarobiła na całym świecie ponad miliard dolarów.

Wsparcie dzieci podczas sukcesów Shakiry

To nie pierwszy raz, kiedy Milan i Sasha towarzyszą swojej mamie w ważnych momentach zawodowych. Wcześniej w 2025 roku Shakira otrzymała nagrodę Grammy za album „Las Mujeres Ya No Lloran” w kategorii Best Latin Pop Album. Podczas ceremonii wręczenia statuetki na scenie obecni byli także jej synowie. Po odebraniu nagrody od Jennifer Lopez, Shakira zwróciła się do dzieci ze sceny, podkreślając ich znaczenie w jej życiu.

Czekacie na "Zwierzogród 2"? Zobaczcie zdjęcia Shakiry z synami z oficjalnej premiery.

Shakira na światowej premierze filmu "Zwierzogród 2" Chelsea Lauren/Shutterstock

Shakira na światowej premierze filmu "Zwierzogród 2", fot: Chelsea Lauren/Shutterstock Shakira na światowej premierze filmu "Zwierzogród 2", fot: Chelsea Lauren/Shutterstock

Shakira z synami na światowej premierze filmu "Zwierzogród 2", fot: Chelsea Lauren/Shutterstock